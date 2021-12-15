15.12.2021
10:54
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Официально

Глава Якутии наградил

За заслуги в области местного самоуправления, образования, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГАВРИЛЬЕВА Георгия Игоревича, заместителя главы городского округа «город Якутск»;

НИКОНОВУ Наталью Петровну, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия);

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

НИКОЛАЕВА Климента Ильича, ветерана труда, заслуженного ветеринарного врача ЯАССР, почетного гражданина Крестяхского наслега, Сунтарский улус (район).

За активную гражданскую позицию, благотворительную помощь обществу и гражданам, верность традициям милосердия, солидарности и патриотизма, заслуги в предпринимательской деятельности, вклад в социально-экономическое развитие республики наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «АМАРАХ СУРЭХ» («ЗА ДОБРУЮ ВОЛЮ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»)

ФЕДОТОВА Руслана Еремеевича, народного депутата Республики Саха (Якутия), индивидуального предпринимателя, Амгинский улус (район).

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

10 декабря 2021 года

№ 2182

Источник: ЯСИА
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