Глава Якутии наградил
За заслуги в области местного самоуправления, образования, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГАВРИЛЬЕВА Георгия Игоревича, заместителя главы городского округа «город Якутск»;
НИКОНОВУ Наталью Петровну, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия);
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
НИКОЛАЕВА Климента Ильича, ветерана труда, заслуженного ветеринарного врача ЯАССР, почетного гражданина Крестяхского наслега, Сунтарский улус (район).
За активную гражданскую позицию, благотворительную помощь обществу и гражданам, верность традициям милосердия, солидарности и патриотизма, заслуги в предпринимательской деятельности, вклад в социально-экономическое развитие республики наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «АМАРАХ СУРЭХ» («ЗА ДОБРУЮ ВОЛЮ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»)
ФЕДОТОВА Руслана Еремеевича, народного депутата Республики Саха (Якутия), индивидуального предпринимателя, Амгинский улус (район).
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
10 декабря 2021 года
№ 2182
+7 (999) 174-67-82