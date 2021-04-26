Глава Якутии наградил ветерана речной отрасли республики

26 апреля, накануне Дня Республики Саха (Якутия), глава Якутии Айсен Николаев вручил награды за заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения, образования, науки, издательской деятельности, охраны природы, физической культуры и спорта, водного транспорта, дорожного хозяйства, социальной защиты населения, традиционных отраслей Севера, защиты прав человека и гражданина, строительства, налогов и сборов, государственной и муниципальной службы, активную общественную деятельность.

За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд звание «Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)» присвоено исполнительному директору публичного акционерного общества «Ленское объединенное речное пароходство» Сергею Витальевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ.

В 1980 году Сергей Витальевич окончил Ростовское-на-Дону речное училище по специальности «морское судовождение» и приехал работать в ЛУРП. Трудовую биографию начал с рулевого-моториста теплохода «Смольный» Жатайской РЭБ. С 1981 по 1989 год – штурман, второй помощник капитана, старпом и капитан теплохода «Сибирский-2110». В годы напряжённого труда Сергей Витальевич находил время для учёбы и окончил Байкальский госуниверситет экономики и права по специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорта)».

Грамотного и ответственного капитана С.В.Емельянова назначают в 1995 году главным специалистом службы загранперевозок АСК «Ленское объединенное речное пароходство», а уже через год – начальником отдела внешних связей ОАО «ЛОРП». С 2000 года он возглавляет ООО «Судоходная компания «Леналайн», с 2003 года – компанию «Ленатурфлот». С 2010 года Сергей Витальевич успешно трудился на посту первого заместителя генерального директора, с января 2021 года занимает должность исполнительного директора пароходства.

За добросовестный труд на протяжении сорока лет С.В.Емельянов награждён медалью «300 лет Российскому Флоту», знаком «В память 200-летия Управления водными и сухопутными сообщениями», званием «Почётный работник водного транспорта РС(Я)», Грамотой Правительства РС(Я), юбилейным знаком «385 лет Якутия с Россией», золотым нагрудным знаком «Почётный работник ЛОРП», почётным знаком «Традиции и стандарты» Российской палаты судоходства, корпоративными наградами.

Коллектив ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» сердечно поздравляет Сергея Витальевича Емельянова с высокой наградой и желает крепкого здоровья, плодотворной работы на благо родного пароходства, счастья, семейного благополучия, удачи и семь футов под килем!