Глава Якутии наградил писателей

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы между народами, распространение идей духовного единства, плодотворную творческую деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению литературных связей наградить



ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ»



АНДРОСОВА Гаврила Гаврильевича, заместителя главного редактора литературно-художественного и общественно-политического журнала «Чолбон», город Якутск;



КОМБУ Сайлыкмаа Салчаковну, поэта, критика, литературоведа, общественного деятеля, Республика Тыва;



БАЧОВИЧА Миливое, писателя и переводчика, издателя, гражданина Республики Сербия.



Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ



15 октября 2019 года

№ 781

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