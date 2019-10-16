16.10.2019
11:56
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Общество

Глава Якутии наградил писателей

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы между народами, распространение идей духовного единства, плодотворную творческую деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению литературных связей наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

АНДРОСОВА Гаврила Гаврильевича, заместителя главного редактора литературно-художественного и общественно-политического журнала «Чолбон», город Якутск;

КОМБУ Сайлыкмаа Салчаковну, поэта, критика, литературоведа, общественного деятеля, Республика Тыва;

БАЧОВИЧА Миливое, писателя и переводчика, издателя, гражданина Республики Сербия.

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

15 октября 2019 года
№ 781

Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-respubliki-saha-yakutiya-za-ukreplenie-mira-i-druzhby-narodov-4/
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