16.10.2019
11:56
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Общество
Глава Якутии наградил писателей
За значительный
вклад в укрепление мира и дружбы между народами, распространение идей духовного
единства, плодотворную творческую деятельность по сближению и взаимообогащению
культур наций и народностей, укреплению литературных связей наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
АНДРОСОВА Гаврила Гаврильевича, заместителя главного редактора литературно-художественного и общественно-политического журнала «Чолбон», город Якутск;
КОМБУ Сайлыкмаа Салчаковну, поэта, критика, литературоведа, общественного деятеля, Республика Тыва;
БАЧОВИЧА Миливое, писателя и переводчика, издателя, гражданина Республики Сербия.
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
15 октября 2019 года
№ 781
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