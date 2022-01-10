Глава Якутии нацелил правительство на эффективную работу

Глава Якутии Айсен Николаев 10 января провёл первое в наступившем году планёрное совещание с руководством регионального правительства, на котором обозначил основные задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу.

«В январе необходимо приступить к реализации плана мероприятий республиканского и федерального значения, запланированных к 100-летию образования Якутии. Масштабные мероприятия, приуроченные к юбилею республики, ожидаются уже в первом квартале текущего года. Эти вопросы требуют серьёзной подготовки», — сказал глава республики.

Глава Якутии остановился на изменениях в государственных программах. Он сообщил, что 5 января внесены изменения в федеральную госпрограмму развития сельского хозяйства. Она дополнена отдельной приоритетной подотраслью, связанной с развитием личных подсобных хозяйств. Так, с этого года граждане, занимающиеся личным подсобным хозяйством и официально зарегистрированные, как самозанятые, смогут получать субсидии от государства.

Правительство РФ также утвердило изменения в государственную программу «Развитие культуры». Регионы могут получать субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий. На эти цели в течение трёх лет будет направлено около 5 млрд рублей. В школах креативных индустрий учащиеся с 5 по 11 классы смогут получать дополнительное образование по звукорежиссуре, анимации, видеопроизводству, созданию электронной музыки, 3D-графике, дизайну, интерактивным цифровым технологиям. В каких регионах появятся такие школы, Министерство культуры РФ определит по итогам конкурсного отбора.

Правительство страны 30 декабря 2021 года утвердило постановление о бесплатных путевках на курорты России для детей, проживающих в Арктических регионах страны. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 500 млн рублей. Бесплатные путёвки будут доступны школьникам с 5-го по 8-й классы.

Говоря о текущей эпидемиологической ситуации, Айсен Николаев подчеркнул, что, несмотря на снижение заболеваемости ковидом в целом по стране и стабилизации ситуации по республике, необходимо быть готовыми к разным вариантам развития событий.

После новогодних выходных может случиться рост заболеваемости ковидом, в том числе, не исключается распространение нового штамма коронавируса «омикрон». В связи с этим муниципальным оперштабам необходимо быть готовыми к принятию оперативных решений по введению ограничительных мер, отраслевым ведомствам провести работу по организации системы быстрого тестирования на коронавирус.