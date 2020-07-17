Глава Якутии на «Россия 24»

Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в эфире канала «Россия 24».

По словам Айсена Николаева, сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории северных районов республики, где нет специализированных лесопожарных формирований – Верхоянский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. Угрозы для населённых пунктов и объектов экономики нет. На территории республики действуют 43 пожара, по которым идёт работа по тушению. Из них локализовано – 21. В 10 километровой зоне от населённых пунктов есть 18 пожаров, по которым сегодня проводится усиленная работа по тушению. Половина из них уже локализована.

Глава отметил, что в тушении лесных пожаров на территории республики задействованы 1032 человека – это лесопожарные формирования, МЧС, жители Якутии, а также других регионов России – Забайкальского края, Амурской, Тюменской и Ханты-Мансийской областей.

Айсен Николаев подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом значительная часть пожаров сейчас ликвидируется именно в зонах контроля – зонах, в которых можно не тушить. «Сейчас в зоне контроля горит почти 334 га леса. Мы будем уменьшать площадь горения, чтобы не допустить дальнейшего разрастания пожаров и увеличения ущерба», — сказал глава республики.

Правительство Якутии совместно с Рослесхозом пересматривает зоны контроля в сторону их уменьшения, исходя из имеющихся ресурсов.

«В Якутии общая площадь лесов составляет более 255 млн тысяч, и во многие места трудно доставить специализированную технику для тушения пожаров. Поэтому мы работаем по сокращению зон контроля. Безусловно, важным составляющим является увеличение федерального финансирования регионам на тушение пожаров и лесоохрану», — отметил Глава Якутии.