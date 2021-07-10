Глава Якутии на пожарах в Мирнинском районе

Айсен Николаев принял участие в авиамониторинге лесных пожаров на территории Мирнинского района. Глава Якутии также встретился с добровольцами, которые задействованы в тушении пожара вблизи села Сюльдюкар.

Как доложили главе во время авиамониторинга, всего с начала пожароопасного сезона на территории Мирнинского района зарегистрировано 42 лесных пожара на площади 104 тыс. га, 15 из которых — на активно охраняемой территории, 27 — в зонах контроля. От общего числа возникших лесных пожаров потушено 18 пожаров на площади 38 тыс. га, в том числе 5 в зонах контроля.

Сегодня продолжают тушить 6 пожаров на общей площади 36 тыс. га. В этом задействованы 115 человек и 12 единиц техники, работает самолет-зондировщик АН-26. Это сотрудники МЧС, мобилизованные лица, лесопожарные формирования.

По словам летчика-наблюдателя Алданского авиаотделения ГБУ РС (Я) «Якутская база авиационной охраны лесов» Виталия Кириллова, который прибыл в Мирнинский район на подмогу, площадь лесного пожара в Сюльдюкаре составляет 29 тыс. га. Здесь работает 18 человек, задействованы 2 единицы техники.

Николаев встретился с добровольцами, которые задействованы в тушении. Они рассказали, как с помощью отрядов из Бурятии им удалось вручную проложить опорную минполосу протяженностью 20 км с северо-восточной стороны пожара.

«От минполосы произвели отжиг, прошлись ранцевым лесным огнетушителем и сделали распиловку поваленных деревьев. Вечером 7 июля из-за повышения температуры и усиления ветра пожар обошел с северной стороны. Вчера провели разведку северо-восточной кромки. Определили дальнейший план работы, планируем переброс сил и средств и отработку северо-восточной кромки — прокладку минполосы, отжиг», — рассказали работники.

Глава республики поручил районному оперативному штабу выделить вездеходную технику, которую просят добровольцы.

«Надеюсь, что с помощью долгожданного дождя, который начался сегодня, и дополнительных сил удастся локализовать пожар, хоть его площадь и велика», — сказал глава.

Айсен Николаев обратил внимание на урон, нанесённый лесными пожарами сельскому хозяйству, которое в Сюльдюкаре развивается после открытия филиала генофондного казенного предприятия «Якутский скот». Глава отметил необходимость оказания селу помощи после пожаров на сельхозугодиях.