Глава Якутии: «На переобучение молодёжи будет выделено 1,2 млрд рублей»

Айсен Николаев поручил обеспечить участие республики в приоритетных федеральных программах

Глава Якутии Айсен Николаев 14 февраля в ходе планёрного совещания с руководством регионального правительства особое внимание обратил на ряд важнейших решений, принятых руководством и правительством страны в сфере здравоохранения, транспорта, экологии и занятости населения.

В сфере здравоохранения принято постановление правительства РФ о модернизации единой государственной информационной системы, которая свяжет региональные медицинские организации. Это позволит гражданам получать выписки, справки и необходимые медицинские документы в электронном виде. Система призвана обеспечить врачам доступ к медицинским документам пациента даже при его переезде в другой регион или при смене поликлиники. Айсен Николаев поручил правительству оперативно подключиться к внедрению единой информационной системы и провести все необходимые работы своевременно и качественно.

Глава также сообщил, что правительство страны приняло решение о расширении программы бесплатного переобучения кадров. В 2022 году такое бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям смогут пройти молодые люди в возрасте до 35 лет.

«На переобучение молодёжи в этом году из федерального бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей. Необходимо обеспечить участие республики в указанных мероприятиях, в первую очередь, через службы занятости населения», — сказал Айсен Николаев.

В ходе планёрного совещания глава республики сообщил хорошую новость, связанную с возобновлением международных авиарейсов из Якутска. Данное решение принято федеральным оперштабом под руководством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Этот вопрос мы неоднократно поднимали, но в связи с обострением ситуации по коронавирусу вопрос был отложен, но 12 февраля федеральный оперштаб принял решение о возобновлении международного авиасообщения с аэропорта Якутска. Теперь нам необходимо исполнить данное решение, обеспечить подготовку авиакомпании «Якутия» к возобновлению международных авиарейсов», — подчеркнул глава республики.

Кроме того, Правительством РФ утвержден план мероприятий по строительству и реконструкции посадочных площадок в арктической зоне страны, которые будут использоваться для нужд гражданской, санитарной и государственной авиации. В плане нашли отражение 13 мероприятий, которые должны быть выполнены в течение ближайших двух лет. В первую очередь планируется утвердить маршрутную сеть социально значимых воздушных перевозок – пассажирских и грузовых. Такие нормативные акты разработают власти регионов, расположенных в Арктической зоне. Затем будет сформирован перечень посадочных площадок, которые необходимо построить или реконструировать в Арктике.

Айсен Николаев поручил руководству правительства детально посмотреть список площадок, имеющихся в арктических улусах республики и при необходимости доработать республиканские нормативные акты с тем, чтобы указанный план мероприятий на территории региона был полностью реализован.

Правительство республики также включится в работу по реализации мероприятий федеральной научно-технической программы в области экологического развития страны и климатических изменений на период до 2030 года. «Учитывая, что в республике одной из важнейших задач являются вопросы экологии и борьбы с изменениями климата, нам необходимо подключиться к реализации мероприятий данной программы», — сказал Николаев.