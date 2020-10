Первая леди Якутии победила ковид

View this post on Instagram

Моё солнышко☀️, поздравляю тебя с днём рождения!🥰🥰🥰🥰🥰 Я не устану благодарить судьбу за такой подарок — за тебя, моя дорогая 😍😍😍😍😍! С каждым годом я люблю тебя все сильнее, не мыслю своей жизни без тебя, твоей любви и нежности❤️❤️❤️ Твоя удивительная сила стойко держаться даже в самые непростые дни всегда восхищает и вдохновляет меня. В эти недели, будучи одна в командировке в Москве, ты смогла победить COVID-19! Прости, что меня не было рядом с тобой в эти дни. Не болей больше моя хорошая, всегда радуй нас своей улыбкой! Я чувствую себя самым счастливым человеком, когда ты улыбаешься🥰🥰🥰 Самое главное, что сегодня наша семья вся вместе, и мы поздравляем тебя с этим замечательным днём! Любимая, для меня счастье оберегать, радовать и делать тебя счастливой! С днём рождения, моя Люда!❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘