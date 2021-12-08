Глава Якутии — лидер медиарейтинга в ДФО

В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга «Медиалогии» в ноябре 2021 года стали глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Режим нерабочих дней не будут продлевать в Якутии после 7 ноября, об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямой трансляции в социальных сетях. Глава Якутии Айсен Николаев объявил о начале всероссийского открытого конкурса по созданию мастер-плана Якутска. Конкурс организован совместно с ДОМ.РФ. В ходе рабочей командировки в Якутию полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетили село Бясь-Кюёль и проверили качество построенных домов. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей Айхала Мирнинского района с 60-летием образования поселка.

В рейтинге глав регионов РФ в ноябре 2021 года Айсен Николаев занял 19-е место.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.