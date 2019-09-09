Глава Якутии: Ипотека под 2% годовых – наша общая идея

Ипотека под 2% годовых на Дальнем Востоке позволит привлечь в Якутию молодых специалистов и удержать местную молодежь в регионе, цитируют Айсена Николаева федеральные СМИ. Предложение было озвучено на ВЭФ во Владивостоке.

На пресс-конференции 9 сентября глава Якутии отметил, что это не его личная идея, а рабочей группы. «Ведь мой доклад на ВЭФе, на Госсовете готовила рабочая группа. Предложения предварительно прошли консультацию в администрации президента страны и многих других структурах. Поэтому наше предложение президент буквально сходу поддержал, а уже на следующий день было дано прямое поручение в адрес правительства», — отметил Айсен Николаев.

Он отметил, что механизм ипотеки для молодых семей еще в разработке, и о деталях пока рано говорить. 10 сентября глава Якутии собирается в командировку в Москву, где будут прорабатываться, в том числе, и эти моменты. Предполагается, что льготная ипотека для молодых семей со ставкой 2% начнет работать уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.