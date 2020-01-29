Глава Якутии: Игры «Дети Азии» можно проводить у нас на постоянной основе

Глава Якутии Айсен Николаев выразил мнение, что Летние Игры «Дети Азии» можно было бы традиционно проводить на исторической родине. Это связано и с тем, что принявшая эстафету организации международных соревнований Монголия не смогла должным образом подойти к подготовке Игр-2020.

«По Играм «Дети Азии» сложилась тревожная ситуация. Монголия должна была их организовать. Мы помним, как в 2016 году им был передан факел Игр. Тогда посчитали, что соревнования будут один раз проходить заграницей, потом возвращаться в Якутск. Монголия не смогла организовать подготовку к Играм «Дети Азии» на должном уровне и в итоге, по согласованию с Олимпийским комитетом Азии, было принято решение, что Игры не будут проходить там», — рассказал Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что после долгих консультаций Игры согласился провести Оман. Но, к сожалению, так как времени осталось очень мало, было решено сократить программу соревнований. Некоторые виды спорта, к примеру, шашки, художественная гимнастика, не попали в программу. Отрабатывается вариант организации состязаний по видам спорта, которые не попали в программу Игр в Омане, в другой стране.

«Считаю, что Летние Игры надо было проводить на постоянной основе в Якутске. И люди к ним привыкли, и в столице проводилась достаточно серьезная работа по благоустройству, строительству новых объектов. А сейчас отдали в другие руки и не понятно – как и где пройдут, неразберихи достаточно много. Мы будем разбираться, в том числе и в том, верно ли отработал комитет Игр «Дети Азии» по своевременному проведению», — резюмировал глава Якутии.

Напомним, что Летние МСИ «Дети Азии» в 2020 году должна была провести Монголия, но из-за отсутствия готовности страны к принятию крупных состязаний, у нее было отозвано это право. По итогам переговоров соревнования предварительно могли принять Катар и Оман, а в самом крайнем случае, они могли быть организованы в Якутске. В декабре Айсен Николаев рассказал, что состоялся разговор с руководителем комитета Игр Дмитрием Глушко, который сообщил о финальной стадии переговоров по проведению МСИ «Дети Азии» в Омане. А в 2024 году Международные спортивные игры примет Якутск.