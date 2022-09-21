21.09.2022
16:11
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Экономика

Глава Якутии и учредитель «Арктик Капитал» рассмотрели вопросы импортозамещения

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с учредителем холдинга ООО Группа компаний «Арктик Капитал» Матвеем Евсеевым. Стороны обсудили ход выполнения планов компании в 2022 году и её дальнейшее развитие.

Отдельно рассмотрели вопрос импортозамещения техники в условиях санкций и участие компании в социально-экономическом развитии районов республики.

«Обсуждали те трудности, которые мы сегодня испытываем, потому что вся промышленность, которая связана с добычей, не только золото, но и уголь, серебро, алмазы, – обслуживается импортной техникой. Мы решаем эти вопросы, пересматриваем планы, которые были приняты у нас год-два года назад», – сказал Евсеев.

Предприятия холдинга занимаются добычей золота на месторождениях в арктических районах республики, грузоперевозками, геологоразведкой, также предоставляет спектр услуг, связанных с организацией и обеспечением бесперебойной работы горнодобывающих предприятий.

Фото: Андрея Сорокина (ЯСИА)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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