Глава Якутии и ректор МГУ подписали меморандум

Глава Якутии Айсен Николаев и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий 26 января подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Республика Саха (Якутия)».

«Уверен, что проект, который инициирован главным вузом нашей страны и поддержан Президентом России, даст мощный импульс развитию кадрового и инновационного потенциала Якутии», – сказал Айсен Николаев.

В рамках консорциума крупные промышленные компании – индустриальные партнеры получат возможность за счёт научного потенциала вузов на территории республики в партнерстве с МГУ внедрять инновационные разработки в практику. А система профессионального образования станет более практически ориентированным.

Как отметил Глава Якутии, на протяжении многих лет Якутия и МГУ являются партнерами в области подготовки кадров с исследовательскими компетенциями и сегодня такое партнерство востребовано как никогда. Будет продолжена работа по подготовке кадров для важнейших отраслевых кластеров в рамках реализации программы социально-экономического развития республики, в том числе мероприятий научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития».

Будет активно проводиться обновление образовательных программ вузов, расположенных на территории Якутии, с учетом требований цифровой экономики и потребностей регионального рынка труда, повышения уровня цифровизации в управлении университетами, научными организациями, производственными структурами и бизнесом.

Ректор Виктор Садовничий отметил, что гордится тем, что Айсен Николаев — выпускник МГУ стал руководителем республики. «Я влюбился в ваш край, когда бывал много раз. Это очень ответственный, очень интересный и трудный регион. И там много проблем, но это и гордость России. Это коренные народы, их языки, климат, удивительная совокупность богатств: алмазов, нефти и газа», — сказал руководитель ведущего университета страны.

По словам Виктора Садовничего, Якутия – это та территория, которая заслуживает колоссального внимания и поддержки.

«Мы с удовольствием сотрудничали и будем сотрудничать с вашим замечательным университетом. Мы должны оживить эти связи. Я заверяю вас, что мы сделаем все, чтобы наш консорциум был наиболее эффективным», – отметил ректор МГУ.

Проект создания региональных научно-образовательных консорциумов «Вернадский» направлен на объединение усилий Московского госуниверситета, органов власти, вузов, научно-исследовательских институтов и социально ориентированного бизнеса в целях содействия социально-экономическому развитию регионов.

Напомним, в ходе рабочей встречи в сентябре 2021 года Айсен Николаев и Виктор Садовничий обсудили направления сотрудничества между республикой и Московским госуниверситетом, в том числе – детали соглашения о вхождении Якутии в консорциум «Вернадский».