Больше школ и детсадов: Встреча главы Якутии и министра просвещения России

В Москве 11 марта состоялась рабочая встреча главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА с министром просвещения РФ Сергеем КРАВЦОВЫМ. На встрече обсуждены вопросы, связанные с созданием новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях республики и дополнительных мест в детских садах для малышей в возрасте до 3-х лет.

Айсен Николаев подчеркнул, что развитие образования – один из приоритетов деятельности руководства и правительства Республики Саха (Якутия), которая ведётся при поддержке профильного федерального министерства.

На сегодняшний день в республике численность малышей в возрасте до 3-х лет, поставленных на учёт для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях, составляет – 17 тыс. 426. В рамках реализации Соглашения, подписанного между Министерством просвещения РФ и Правительством РС (Я), на 2019-2021 годы Якутия для строительства 10-ти объектов дошкольного образования, в том числе для обеспечения местами в детских садах малышей от 1,5 до 3-х лет, из федерального бюджета получила 2,2 млрд рублей.

Что касается создания новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях, Айсен Николаев отметил, что ежегодно в республике вводится не менее 10-ти школ с привлечением всех источников финансирования. До 2023 года в Якутии за счёт средств республиканского и федерального бюджетов планируется строительство ещё 19-ти школ на 3 270 учебных мест.

Глава республики озвучил, что для исполнения поручения президента РФ Владимира ПУТИНА региону для перевода учащихся из зданий с уровнем износа более 70% к 2026 году необходимо создать свыше 41,5 тыс. новых учебных мест, а для этого требуется привлечение более 50 млрд рублей. В этой связи министерству предложено пересмотреть распределение средств из федерального бюджета на строительство школ с учётом текущего состояния материально-технической базы общеобразовательных школ субъектов РФ.

Также в ходе встречи стороны обсудили разработку государственной программы РФ «Дети Арктики», направленной на создание комфортных условий для детей, проживающих в арктических регионах страны. Программа предусматривает системные меры государственной поддержки по сохранению здоровья детей, созданию условий для их воспитания, обучения и развития, повышению качества образования, обеспечению цифрового равенства и другие.

Инициативу Республики Саха (Якутия) по разработке государственной программы «Дети Арктики» поддерживают Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Республики Карелия и Коми.