Глава Якутии и министр финансов РФ обсудили меры поддержки экономики

В ходе командировки главы Республики (Саха) Якутия Айсена Николаева в Москву прошла рабочая встреча с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.

Стороны обсудили исполнение бюджета Якутии и внесение изменений в республиканский бюджет 2022 года в связи с реализацией антикризисной программы поддержки экономики региона и мер, направленных на сохранение доходов населения.

Для снижения финансовой нагрузки на республиканский бюджет было обсуждено замещение в 2022 году коммерческих кредитов региона в сумме до 5,6 млрд рублей бюджетными кредитами.

Айсен Николаев сообщил о ходе реализации инфраструктурных проектов в сфере жилищного строительства, реализуемых за счет предоставляемых из федерального бюджета бюджетных кредитов (лимит финансирования в 2022-2023 годах — 4,2 млрд рублей).

Глава Якутии поблагодарил министра финансов РФ за внимание, уделяемое республике, отметив ежегодное увеличение финансовой помощи. В частности, в 2022 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Республики Саха (Якутия) предусмотрена в сумме 56,8 млрд рублей с приростом на 5,2 млрд рублей к прошлому году.