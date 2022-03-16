Глава Якутии: Готовим решения по импортозамещению в ключевых отраслях

Глава Якутии Айсен Николаев пишет в своем телеграм-канале о готовящихся решениях по импортозамещению в таких важных ключевых отраслях, как транспортный комплекс, здравоохранение, связь и энергетика, пищевая промышленность и сельское хозяйство.





По итогам совещания поручил:

✔️Правительству республики, в частности, Министерству по внешним связям, помочь крупным компаниям перестроить работу по вопросам импортозамещения.

✔️ Министерству инноваций, цифрового развития продолжить работу по переходу на российское программное обеспечение. Сейчас нашим компаниям представляется возможность разработать свои аналоги. Вся необходимая поддержка со стороны власти оказывается и будет продолжена.

✔️ Центру поддержки экспорта республики продолжить сбор вопросов от экспортеров для оперативных решений.



Также были рассмотрены вопросы и других отраслей. Все поставленные задачи вполне решаемы. Сейчас нам надо видеть не только проблемы, но в первую очередь, новое окно возможностей для рынка.