Глава Якутии: Есть четкое понимание, как будут развиваться ЖДЯ

Сегодня, 29 декабря, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассмотрел предварительные итоги деятельности акционерной компании «Железные дороги Якутии» за 2022 год.

По информации генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия Шимохина хорошие показатели демонстрируют пассажирские перевозки. За 2022 год перевезено более 260 тысяч пассажиров – это на 59% больше, чем в 2021 году. Пассажирооборот вырос на 67% и составил 234 млн пасс-км. Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведенной работе по запуску пассажирского поезда в популярном направлении Нижний Бестях – Благовещенск, увеличению количества беспересадочных вагонов до Благовещенска, Владивостока и Иркутска за счет обновления и пополнения парка пассажирских вагонов.

В своем отчете Василий Шимохин отметил рост перевозки грузов по сравнению с прошлым годом на 9,2%, объем которых составил 8,2 млн тонн. Грузооборот увеличился на 16,1% и достиг 2,1 млрд т-км. Рост грузооборота связан с увеличением объёмов перевозки грузов до станции Нижний Бестях, через которую в текущем году переработано около 1,5 млн тонн.

«Компания растёт, увеличиваются перевозки пассажиров и грузов, объемы строительства социальной инфраструктуры. В целом 2022 год прошли неплохо, есть чёткое понимание того, как будем развиваться дальше, какие проекты, в том числе инвестиционные, будут реализовываться. Это, безусловно, ряд стратегических задач, таких как расширение Восточного полигона, строительство «Джалинда-Мохэ». Руководству компании необходимо продолжить работу по этим проектам также на федеральном уровне», – отметил Айсен Николаев.

«В текущем году железнодорожный транспорт работает в условиях внешнеполитического давления на Российскую Федерацию. ОАО «РЖД» обеспечило переключение экспортных грузопотоков с западного направления на порты и погранпереходы Дальнего Востока, что дало существенное увеличение нагрузки на железнодорожную инфраструктуру, в том числе на Восточном полигоне. В этих непростых условиях якутскими железнодорожниками приоритетная задача – перевозка топливно-энергетических грузов и товаров-народного потребления по северному завозу выполнена в полном объеме. Так, за этот год в республику в целом доставлено более 1,9 млн тонн грузов различного назначения. Это стало возможным только благодаря совместной слаженной работе с ОАО «РЖД» при поддержке Центрального аппарата холдинга и Дальневосточной железной дорогой трафика топливно-энергетических грузов и товаров народного потребления в Республику Саха (Якутия). При этом, нам удалось на 21% по сравнению с прошлым годом увеличить перевозку грузов до станции Нижний Бестях, причем рост отмечен по всем номенклатурным группам.» — прокомментировал ситуацию с продвижением грузов назначением на станции АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин.

Он отметил, что в АО «АК «ЖДЯ» создана оперативная рабочая группа для более тесного взаимодействия с грузополучателями в РС(Я) для обработки информации о потребностях в перевозках, дислокации грузов и принятия мер по их продвижению.