Глава Якутии доволен дорогами

7 ноября Айсен Николаев осмотрел объект «Реконструкция автомобильной дороги – подъезд к селу Октёмцы от республиканской автомобильной дороги «Умнас» в Хангаласском районе.

Информацию о проведённых дорожных работах главе республики представили первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев и генеральный директор АО «РИК Автодор» Ариан Сидоров.

Данный объект реконструирован в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в РС (Я). Протяженность подъезда к селу Октёмцы от республиканской автомобильной дороги «Умнас» 9,69 км. Работы на объекте завершены в полном объёме. На дороге уложено асфальтобетонное покрытие, сделан тротуар, проведено освещение. Подрядчиком работ является АО «РИК Автодор».

Алексей Колодезников отметил, что в 2020 году в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в республике выполняются работы по реконструкции четырёх участков автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населённых пунктов, расположенных на сельских территориях. Общий объём их финансирования составляет 488,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 387,2 млн рублей.

Первый вице-премьер также отчитался перед руководителем региона о реконструкции и строительстве региональных дорог и уличной сети в г. Якутске по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Айсен Николаев подчеркнул, что в этом году в республике построено и реконструировано беспрецедентное большое количество муниципальных, региональных и федеральных дорог. В общем этот показатель составляет свыше 500 км.

«Это, наверное, самый лучший результат за всю историю нашей республики. При этом по Хангаласскому улусу у нас реконструировано порядка 29 км. Здесь большая работа проведена по региональной трассе «Умнас», в том числе реконструирован подъезд к селу Октёмцы. Благодаря этому дорога, которая была, мягко скажем, в «слабом» состоянии, сегодня отвечает всем требованиям. Даже появились тротуарная дорожка и освещение», — резюмировал Айсен Сергеевич.

Так, в 2020 году в целом на территории района приведено в нормативное состояние 28,3 км дорог, в том числе 15,2 км региональной автодороги «Умнас» и 13,1 км местных дорог. На эти цели выделено 706,51 млн рублей за счёт всех источников финансирования.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на автомобильной дороге «Умнас» по маршруту «Якутск – Покровск –Олёкминск – Ленск – Пеледуй» в этом году вводится порядка 40 км. Дорожные работы по Хангаласскому улусу проведены до села Булгунняхтах.

Айсен Николаев озвучил, что планы на следующий год тоже достаточно большие. «Считаю, что улучшение качества дорог – это одно из самых зримых проявлений нацпроекта на территории нашей большой страны, в том числе в Якутии. У нас транспортная инфраструктура – всегда очень важный вопрос. Появление хороших дорог в городской и сельской местности, на региональных и федеральных автомобильных трассах – это существенное повышение качества жизни», — подытожил Айсен Николаев.



