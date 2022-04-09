Глава Якутии: Дорогу Нам сдадут раньше срока

Глава Якутии сообщил в своем телеграм-канале:

Сегодняшний рабочий день начался с осмотра реконструкции участка автодороги «Нам». Это будет четырехполосная дорога с разделительной полосой посередине. Дорога второй технической категории, которых в республике еще не было. Работа ведется с опережением сроков. По плану дорога должна была быть сдана в 2023 году, но благодаря хорошей работе ЗАО «Дороги Саха», будем вводить участок на год раньше. Сегодня дорожники заверили, что объект сдадут до октября. Работа продолжается. @Aisen_Nikolaev