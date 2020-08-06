Глава Якутии: Дорога до Кобяя будет!

В этом году откроется круглогодичное автотранспортное сообщение до Кобяя.

В рамках своей рабочей поездки в Кобяйский улус 6 августа Айсен Николаев проверил ход строительства автомобильной дороги.

Первые строительные работы на объекте «Строительство автомобильной дороги «Кобяй» начались ещё в конце 90-х годов. Дорога имеет региональное значение.

За последние два года темпы строительства дороги ускорились. Так, в 2019 году сделано 13 км. В ноябре этого года будут введены в эксплуатацию три участка протяженностью 25 км: «Бясь-Кюель – 95 км», «108 км – р. Тюгэнэ» и «мостовой переход через реку Тюгэнэ» длиной 107 метров. Это, по словам Ил Дархана, произошло благодаря решениям президента страны, национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

«Мы уверены, что в этом году круглогодичное транспортное сообщение до села Кобяй будет. Это долгожданное событие для всего Кобяйского улуса. То, что Кобяй практически десятилетия был оторван от республики – неправильно. Благодаря этой дороге, как говорят сами жители, сегодня за 5 часов можно доехать до Якутска», – прокомментировал глава Якутии.

Айсен Николаев сообщил, что работы будут продолжены. Власти республики планируют достроить дорогу от Кобяя до села Мукучу.