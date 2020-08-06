Глава Якутии: Дорога до Кобяя будет!
В этом году откроется круглогодичное автотранспортное сообщение до Кобяя.
В рамках своей рабочей поездки в Кобяйский улус 6 августа Айсен Николаев проверил ход строительства автомобильной дороги.
Первые строительные работы на объекте «Строительство автомобильной дороги «Кобяй» начались ещё в конце 90-х годов. Дорога имеет региональное значение.
За последние два года темпы строительства дороги ускорились. Так, в 2019 году сделано 13 км. В ноябре этого года будут введены в эксплуатацию три участка протяженностью 25 км: «Бясь-Кюель – 95 км», «108 км – р. Тюгэнэ» и «мостовой переход через реку Тюгэнэ» длиной 107 метров. Это, по словам Ил Дархана, произошло благодаря решениям президента страны, национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».
«Мы уверены, что в этом году круглогодичное транспортное сообщение до села Кобяй будет. Это долгожданное событие для всего Кобяйского улуса. То, что Кобяй практически десятилетия был оторван от республики – неправильно. Благодаря этой дороге, как говорят сами жители, сегодня за 5 часов можно доехать до Якутска», – прокомментировал глава Якутии.
Айсен Николаев сообщил, что работы будут продолжены. Власти республики планируют достроить дорогу от Кобяя до села Мукучу.
«Население уже ставит вопросы. Жители района просят не останавливать стройку, чтобы дорога от Кобяя шла дальше до Мукучу. Это 180 км. Тогда дорога соединит и другие посёлки и села, которые лежат по пути. Мы уверены, что и дальше, работая с федеральным центром, эти задачи сможем решить. Конечно, это большие вложения, но они того стоят, потому что качество жизни людей – это наш безусловный приоритет», – подчеркнул он.
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