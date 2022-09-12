Глава Якутии: Буду работать с любым избранным главой

Глава Якутии готов плотно работать с новыми главами районов, независимо от их партийной принадлежности, ради интересов народа республики. Об этом Айсен Николаев заявил в ходе передачи «Прямой разговор» на ГТРК «Саха», передает ЯСИА.

Айсен Николаев сказал, что выборы главы в Мегино-Кангаласском улусе были очень конкурентными. По его мнению, оба кандидата были равные, достойные возглавить район — это члены партии «Единая Россия» Семен Потапов и Дмитрий Тихонов. В результате убедительно победил Тихонов, набрав почти 60% голосов при высокой явке населения.

«Он человек молодой, активный, ему 40 лет, всё у него впереди, возглавлял крупнейший населенный пункт района. Он, к сожалению, не стал участвовать в праймериз, в этом на самом деле и вина партии, потому что модель была неудобная, четвертая, когда лишь небольшое количество определяли кандидата от партии. К сожалению, по ряду районов, наслегов отделения партии злоупотребили этим правом, в том числе и по Мегино-Кангаласскому району. Тихонов ко мне приходил, советовался, сказал, что хочет идти самовыдвижением, зная его потенциал, я сказал: «Иди, борись честно во имя своего района, своего народа», ну и народ здесь сделал свой выбор», — отметил глава.

Айсен Николаев подчеркнул, что якутяне свой выбор сделали и его должны уважать на уровне районов и республики, надо объединяться и работать.

«Я, кроме того, как секретарь партии «Единая Россия», так и как глава республики я давал присягу народу, что буду работать в его интересах, в том числе буду работать с любым избранным главой любого муниципального образования», — сказал глава Якутии.

Айсен Николаев коснулся и Вилюйского улуса, который, как он отметил, быстро развивается, в том числе в социальном плане — построены новые объекты, среди которых уникальный дворец культуры, проведен качественный капитальный ремонт школы Чиряева, возводится больничный комплекс, есть большие планы в сельском хозяйстве.

«Это результат, в том числе работы районной администрации. Не даром в третий раз жители Вилюйского улуса отдали свои голоса, причем с огромным перевесом, Сергею Винокурову. И глава города сейчас избран — это Ян Попов, молодой и энергичный парень. Выборы райсовета прошли также очень успешно. Это признак стабильности, консолидации, которая помогает району и его населенным пунктам активно развиваться. Уверен, что у Вилюйского улуса, как и у других в вилюйской группе, где главы сохранили свои посты, развитие будет идти очень хорошими темпами», — обратил внимание глава республики.