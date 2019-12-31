Айсен Николаев поздравляет с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

На рубеже Нового года принято подводить итоги и ставить новые цели на будущее. В нашей республике 2019 прошёл под эгидой Года консолидации, и мы все действительно объединились и сплотились ради общей цели — перемен к лучшему в жизни каждого якутянина. В 130 общественных проектах приняли участие более 600 тысяч жителей республики! Всех нас вдохновило решение по строительству Ленского моста, принятое Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Историческим событием стал запуск магистрального газопровода «Сила Сибири».

Президент страны поддержал инициативу по введению двухпроцентной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока, и первые молодые семьи республики уже получили льготные кредиты. По всей Якутии идёт масштабный снос ветхого жилья, в разных уголках республики открываются новые объекты – детские сады, школы, культурные центры, спортивные залы, строятся дороги и мосты, в том числе и в Арктике!

Это задаёт темп и ритм развитию новой Якутии. Я уверен, что каждый якутянин видит и ощущает, что жизнь меняется в лучшую сторону. Наступающий год 75-летия Великой Победы я объявил в нашей республике Годом патриотизма. И мы вступаем в этот год со стремлением проявить свои лучшие качества, внести свой вклад в процветание родной республики и нашей великой родины – России! Ведь истинный патриотизм — это любовь и ответственность за свою семью и свой коллектив, за успех и благополучие своей малой и большой родины.

Дорогие якутяне! Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи! Пусть Новый год принесёт каждому из вас много радостных событий, исполнения желаний, будет богат на добрые дела и энергию высоких достижений! Пусть в каждой семье будет любовь и взаимопонимание, каждый человек ощущает поддержку близких и родных! Пусть чудо Нового года коснётся сердца каждого из вас!