Глава Якутии Айсен Николаев поздравляет с Днём защитника Отечества

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем защитника Отечества!

Этот праздник для нас олицетворяет все самое лучшее, что есть в мужчине – любовь к родной стране и готовность её защищать, ответственность за свой народ и своих близких, патриотизм и мужество. Мы помним и чтим всех, кто защищал свою Родину.

Мы поздравляем всех, кто отстаивал покой и безопасность страны, иногда – ценой своей жизни. Мы признательны ветеранам Великой Отечественной войны. Вас осталось так мало, но наша память о всех, кто прошёл эту страшную войну, навсегда в наших сердцах.

Спасибо ветеранам и участникам локальных военных действий, военнослужащим запаса! Спасибо тем, кто сегодня стоит на страже нашей Родины и наших соотечественников, несмотря на попытки разъединить нас!

Благодаря вам мы живем в мире, со своими родными и близкими, можем созидать, изобретать, реализовывать в жизнь мирные идеи и проекты.

Вы – пример служения родной стране! Верность присяге, сила духа, отвага и патриотизм – все эти слова – про вас.

Дорогие друзья!

Я убежден, что нашими стараниями наши потомки будут знать и помнить про подвиги своих отцов, дедов и прадедов, знать, ценить и беречь историю своей страны.

В этот значимый для всех нас день – 23 февраля – искренне желаю Вам крепкого здоровья, успехов, надёжного тыла, и, конечно, мирного неба над головой! С праздником!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев

Ил Дархан Айсен Николаев Аҕа дойдуну көмүскээччи күнүнэн эҕэрдэлиир

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эһигини Аҕа дойдуну көмүскээччи күнүнэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!

Бу бырааһынньык биһиэхэ эр киһи үрдүк аналын – төрөөбүт дойдуга тапталын, көмүскүүргэ бэлэмин, норуотун уонна чугас дьонун туһугар эппиэтинэһин, дойдуга бэриниилээх буолуутун уонна эр санаатын бэлиэтэ буолар. Биһиги Ийэ дойдуларын көмүскээбит дьоммутун умнубаппыт уонна кинилэр сырдык кэриэстэригэр сүгүрүйэбит.

Бүгүн биһиги дойдубутугар эйэлээх олоҕу уонна куттал суох буолуутун турууласпыт дьоммутун эҕэрдэлиибит, ол туһугар олохторун толук уурбут дьоммутун ахтан-санаан ааһабыт. Аҕа дойду Улуу сэриитин бэтэрээннэригэр махталбытын тиэрдэбит. Сылтан сыл эһиги ахсааҥҥыт аҕыйыыр, ол эрээри бу алдьархайдаах сэриини ааспыт ытык дьоммут туһунан өйдөбүл өйбүтүгэр-сүрэхпитигэр мэлдьи тыыннаах буолуоҕа.

Дьоҕус байыаннай дьайыылар кыттыылаахтарыгар уонна бэтэрээннэригэр, саппааска сылдьар байыаннай сулууспалаахтарга махтанабыт! Биһиги кэккэбитигэр атааннаһыыны, арахсыыны күөртүү сатыылларын үрдүнэн, күн бүгүн Ийэ дойдубут уонна биир дойдулаахтарбыт көмүскэллээх буолалларын туһугар ытык иэстэрин толоро сылдьар дьоммутугар – барыгытыгар махтанабыт!

Эһиги баар буолаҥҥыт эйэлээх олоххо олоробут, айар-тутар кыахтаахпыт, олоҕу хамсатар бырайыактары үлэҕэ киллэрэбит.

Эһиги төрөөбүт дойдуга ытык иэһи толоруу холобура буолаҕыт! Андаҕары толоруу, модун санаа, хорсун быһыы уонна дойдуга бэриниилээх буолуу – бу эһиги тускутунан этиллэр тыллар.

Күндү доҕоттор!

Биһиги ыччаттарбыт, үүнэр көлүөнэ аҕаларын, эһэлэрин, хос эһэлэрин хорсун быһыыларын билэллэригэр, өйдүү-саныы сылдьалларыгар, дойдубут устуоруйатын билэллэригэр, сыаналыылларыгар уонна харыстыылларыгар кыһамньыбытын ууруохпут.

Бүгүҥҥү кэрэ-бэлиэ күнүнэн чэгиэн туругу, ситиһиилэри, иллээх дьиэ кэргэни, эйэлээх халлааны баҕарабын! Бырааһынньыгынан!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана А.С. Николаев