Глава ветслужбы Якутии о вакцинации оленей, чипировании собак и строительстве приютов

Якутия – самый большой по площади субъект России, с экстремальными погодными условиями, когда зимой постоянно −50…−55 °С. В таких условиях ветеринарные специалисты вакцинируют скот и северных оленей, оздоравливают хозяйства, следят за эпизоотическим благополучием региона. О работе ветслужбы рассказал руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Петр Петров.

Фото: Александр Плонский / «ВиЖ»

Также собеседник «ВиЖ» сообщил, как проходит маркирование сельхозживотных и собак, сколько построено в республике приютов и как регион обеспечивают вакцинами и ветпрепаратами.

Петр Лукич, какие есть особенности работы ветеринарных специалистов на Крайнем Севере?

Петр Петров: Если говорить о мероприятиях по предупреждению болезней животных в хозяйствах, где содержат крупный рогатый скот, здесь ветеринарные специалисты особых проблем не испытывают, поскольку эти мероприятия в основном проводятся перед запуском скота в стойловый период и перед выпуском на пастбища. В это время животные находятся в стационарных помещениях в населенных пунктах.

А вот ветеринарное обслуживание других отраслей животноводства, таких как коневодство и оленеводство, имеет специфические сложности. Основные ветеринарные мероприятия проводятся весной, поздней осенью и зимой. Маршруты оленеводческих кочевий проходят по просторам таежной тундры.

Чтобы провести противоэпизоотические, зоотехнические мероприятия, специалистам самим приходится добираться до оленьих стад. Порой ветеринарный специалист вынужден проехать или даже пройти пешком по труднопроходимым территориям до 100–400 км в сильный мороз. Часто на этих дорогах ломается техника, специалистов на пути застают пурга и метели.

Во время работ в оленеводческих хозяйствах наши сотрудники живут в палатках. Зимой, когда на улице −50 °С, температура в палатке может составлять −20 °С. Поэтому, например, чтобы не замерзли приборы для диагностики бруцеллеза, их кладут в спальник. Инструменты и ветпрепараты наши сотрудники носят, как правило, под верхней одеждой.https://www.youtube.com/embed/c7eX1x7owqQ

Сколько сельхозживотных удается вакцинировать?

Петр Петров: Ежегодно против сибирской язвы вакцинируем 70–80% лошадей от общего поголовья, 60–70% оленей.

Какова численность сельхозживотных в республике?

Петр Петров: У нас крупного рогатого скота 228,2 тыс. голов, лошадей – 219,6 тыс., оленей – 173,36 тыс., свиней – 18,5 тыс. Мелкого рогатого скота немного – 1,8 тыс. голов. Также есть птица – 821,7 тыс., пушные звери – почти 8 тыс. голов, еще около 3 тыс. кроликов.

Как оцениваете эпизоотическую ситуацию в регионе?

Петр Петров: Ситуация в целом стабильная. Основные заболевания, с которыми сталкиваются наши специалисты, – это сальмонеллезный аборт кобыл, бруцеллез северных домашних оленей, лептоспироз лошадей и крупного рогатого скота. Ежегодно благодаря усилиям наших работников мы оздоравливаем от 15 до 20 неблагополучных пунктов.

Была информация о росте падежа северных оленей. С чем это связано?

Петр Петров: Если верить статистике, то падеж северных домашних оленей вырос в 1,2 раза в 2021 году по сравнению с 2020-м. Но давайте посмотрим на цифры. У нас в республике всего 173 тыс. оленей. Пало 6530 голов. Это составляет всего 3% от общего поголовья, из них большая часть (83%) были затравлены хищниками – волками, медведями, росомахами. Остальные 17% – это молодняк, погибший от незаразных болезней. Также имеют место несчастные случаи и травмы. Поэтому повода для беспокойства нет.

Фото: Дмитрий Циркунов / «ВиЖ»

Как обстоят дела с обеспеченностью региона вакцинами и ветпрепаратами?

Петр Петров: Из федерального бюджета ежегодно выделяется 21 млн рублей на лекарства для животных, вакцины против особо опасных болезней животных. Плюс из бюджета Республики Саха (Якутия) мы получаем 7,9 млн рублей, которые идут на покупку антибиотиков, дезинфицирующих средств и других препаратов, которые мы применяем для лечения и профилактики болезней животных.

Кроме того, мы оказываем платные услуги населению и эти средства также направляем на покупку вакцин и ветпрепаратов.

Чтобы понять, сколько нужно ветпрепаратов, всех животных надо поставить на учет. Началась ли идентификация поголовья в республике?

Петр Петров: В 2020 году правительство нашей республики выделило на эти цели 30 млн рублей. И на эту сумму мы приобрели расходные материалы – бирки, чипы и т.д.

Мы уже промаркировали 98% крупного рогатого скота. В 2022 году планируем закупить новую партию расходных материалов для маркирования лошадей и домашних северных оленей.

Что касается собак, мы промаркировали 26 тыс. животных. Это 54% от плана.

Чем объясняются низкие темпы чипирования собак, ведь для владельцев все бесплатно?

Петр Петров: Да, владельцам собак чипы приобретать не надо, все бесплатно. Но граждане не желают чипировать своих питомцев. Поэтому надеемся, что в этом вопросе нам поможет принятие закона об обязательной идентификации животных.

Сколько приютов для бездомных животных построили в Якутии?

Петр Петров: Сейчас имеется 7 приютов: 5 муниципальных и 2 частных. Также есть 13 пунктов передержки, которые занимаются ОСВВ (отловом, стерилизацией, вакцинацией, выпуском обратно в среду обитания).

Ежегодно региональное правительство выделяет 60 млн рублей на работу с бездомными животными.

Есть планы по строительству новых приютов?

Петр Петров: Да. В районных центрах планируется строить приюты малой, средней и большой комплектности. Но поскольку денег на это выделяется мало, мы стараемся привлекать для строительства финансовые средства сельских поселений.

Нужно учитывать наши природно-климатические особенности. Поэтому приюты должны быть теплыми, это надо прописать в нормативах, чтобы на эти цели выделялись дополнительные средства.

Как в регионе перешли на работу с системой Россельхознадзора «Меркурий»? Были ли сложности?

Петр Петров: Сначала у хозяйствующих субъектов были проблемы при переходе на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме во ФГИС «Меркурий». Но мы провели обширную просветительскую работу, практические занятия, выезжали в проблемные улусы (районы), ведь плюсы этой системы очевидны. Это прежде всего экономия времени при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. А также возможность оформления документов тремя лицами (ветспециалистами государственной ветеринарной службы, аттестованными и уполномоченными лицами).

Какие планы по дальнейшей работе ветслужбы?

Петр Петров: Сейчас мы разрабатываем стратегию развития ветеринарной службы Республики Саха (Якутия) на 10 лет. И параллельно готовим государственную программу развития на 5 лет – с 2023 по 2027 год.

Основное в этих программах – во-первых, повышение заработной платы наших ветеринарных специалистов с 36 тыс. рублей в месяц до 56 тыс. рублей.

Второе – укрепление материально-технической базы. В течение 5 лет мы должны построить новые ветеринарные лечебницы, будем открывать новые ветеринарные участки, приобретать специальную автотехнику для ветеринарной службы.