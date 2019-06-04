Глава Усть-Майского района привлечен к ответственности

Прокуратура Усть-Майского района по обращению гражданина провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, в ходе которой в деятельности администрации МР «Усть-Майский улус (район)» выявлены нарушения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», связанные с ненадлежащим рассмотрением заявления гражданина о документальном подтверждении его стажа работы в районах Крайнего Севера, что повлекло нарушение его прав в области пенсионного обеспечения.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес главы МР «Усть-Майский улус (район)» представление, а также возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).

По результатам рассмотрения административного дела виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 5000 руб. Представление прокурора удовлетворено, приняты меры по недопущению аналогичных нарушений впредь.

Не согласившись с постановлением мирового судьи, должностным лицом на состоявшееся судебное решение принесена апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которой постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.