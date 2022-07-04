Глава Усть-Алдана: У нас такое бывает…

Глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ отметил, что такие сильные ветра редкое, но характерное явление для этой местности. Местность Тойон Мюрю – самый большой алаас в мире. Вот и в 2009 году за день до открытия Игр Олонхо прошел сильный дождь, даже град. Многие это помнят и, в какой-то степени, могли быть готовыми к тому, что сегодня произошло, отметил глава Усть-Алданского улуса в видеосюжете.

Первый заместитель председателя Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ подчеркнул, что редкое природное явление в виде сильного шквалистого ветра с дождем пришлось на первый день соревнований, за сутки до проведения официальной церемонии открытия. Гости только начали прибывать, на стадионе не было большого скопления участников и зрителей, тем самым удалось избежать более масштабных разрушительных последствий.

Открытие памятника и стадиона имени легендарного силача пришлись как раз на ураган.

Майаҕатта Бэрт Хара – легендарный якутский силач, которым гордятся жители Усть-алданской земли. Завершение церемонии совпало с началом сильного шквалистого ветра, который обрушился на село Борогонцы. Ураган снес крыши домов, плакаты, повалил столбы электропередач. Редкое природное явление местные жители связали с духом легендарного силача, который перед началом большого спортивного события таким образом дал о себе знать, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Сразу после урагана в селе Борогонцы силами местных жителей и участников игр начались восстановительные работы. Оргкомитет VIII Спортивных игр народов Якутии незамедлительно приступил к восстановлению пострадавших объектов.

Официальная церемония открытия игр состоится завтра, 5 июля. Билеты на нее давно закончились. Сегодня вечером должна состояться генеральная репетиция, на которую так же заранее были проданы билеты. Анонсировалась, что генеральная репетиция пройдет точно так же, как и торжественное открытие, все участники будут в костюмах, звуковое и техническое сопровождение будут аналогичными.