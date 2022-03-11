11.03.2022
20:28
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Политика

Видео: Глава улуса досрочно сложил полномочия

Николай Старостин досрочно сложил полномочия главы Мегино-Кангаласского улуса. Врио главы улуса стал Семен Потапов, первый замглавы, сообщает тгк Аартык.ру. В этом году у Николая Старостина истекает срок полномочий в качестве главы улуса. Старостин руководил улусом два срока подряд. «Дальнейшее место работы пока не озвучивается», сообщает источник Аартык.ру. Согласованный кандидат с Якутском — Семен Семенович Потапов.

Фото: Aartyk.ru
Источник: Aartyk.ru
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