Глава Томмота: Родным и близким погибшего якутского солдата будет оказана помощь

Мэрия Томмота и администрация Алданского района окажет помощь родным и близким Александра Иванова, погибшего в ходе военной спецоперации в помощь Луганской и Донецкой народным республикам, об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил глава города Александр Самарский.

«В нашем городе случилось большое горе. При выполнении своего воинского долга в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк — Александр Иванов. Это был выпускник школы №6 Томмота, спортивный парень, который зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Я хочу от лица жителей Томмота, депутатов городского совета, администрации и от себя лично выразить соболезнования родным и близким Александра. С нашей стороны и администрации района, общественной организации „Боевое братство“ будет оказана всяческая поддержка не только сейчас, но и в последующем. Держитесь, мы с вами», — сказал он.