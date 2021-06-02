Глава Сунтарского улуса просит не верить слухам

Угрозы селу Тюбяй от лесного пожара нет, сообщает глава Сунтарского района Анатолий Григорьев. Так же в соцсетях он обратился с просьбой не верить слухам об эвакуации жителей села.

«Мы окружили пожар по периметру спецтехникой, ситуация находится под контролем. Хочу подчеркнуть, что угрозы населенному пункту нет. Ранее распространилась информация, что в соседнее село эвакуировали детей и пожилых граждан – эвакуация не проводилась», – сказал глава.