02.06.2021
14:38
308
Происшествия
Глава Сунтарского улуса просит не верить слухам
Угрозы селу Тюбяй от лесного пожара нет, сообщает глава Сунтарского района Анатолий Григорьев. Так же в соцсетях он обратился с просьбой не верить слухам об эвакуации жителей села.
«Мы окружили пожар по периметру спецтехникой, ситуация находится под контролем. Хочу подчеркнуть, что угрозы населенному пункту нет. Ранее распространилась информация, что в соседнее село эвакуировали детей и пожилых граждан – эвакуация не проводилась», – сказал глава.
Источник: Оперативный штаб РС(Я), https://www.instagram.com/p/CPmyxZFIsnb/
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