Глава Сунтарского улуса озвучил предложения по развитию сельского хозяйства

26 ноября глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ, заместитель главы по экономическому развитию и стратегическому планированию Борис ВАСИЛЬЕВ и начальник управления сельского хозяйства Сунтарского улуса Иван ТИХОНОВ приняли участие в коллегии Министерства сельского хозяйства РС(Я) в формате ВКС.

На заседании приняли участие члены Коллегии, главы муниципальных образований, представители подведомственных учреждений и улусных управлений сельского хозяйства, руководители крупных хозяйств и главы крестьянских хозяйств республики.

По повестке заседания Коллегии обсужден проект Концепции развития сельского хозяйства районов Западной Якутии, выслушан отчет по итогам 9 месяцев и ожидаемое исполнение основных параметров за 2020 г. по программе государственной поддержки финансового оздоровления скотоводческих организаций, а также итоги кормозаготовительной кампании и зимовка скота и лошадей.

С основными докладами выступили министр сельского хозяйства республики Александр АТЛАСОВ.

Как отметил Александр Атласов, проект Концепции развития сельского хозяйства Западной Якутии разработан по итогам инвестиционного форума «Западная Якутия – новые возможности», который прошел в Мирном в июне прошлого года.

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев в своем докладе выступил с рядом предложений по проекту Концепции развития сельского хозяйства Западной Якутии:

Согласно «Стратегии социально-экономического развития РС(Я) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года» для развития одной из опорных точек, предлагаем рассмотреть разработку отдельной государственной программы для районов «Западной Якутии».

В проекте Концепции предусматривается мероприятие по увеличению доли сочных кормов и комбикормов в кормовом балансе животноводства. В этом направлении предлагаем включить вопрос возрождения целины «Большая Табага», «Оторуус», «Маар», «Эльгээн» на территории четырех наслегов Куокуну, Тенкя, Тойбохой, Кюндяя.

Для эффективной эксплуатации мелиоративных систем, необходимо проводить ремонтные работы по очистке каналов с установкой шлюзов регуляторов, что позволит эффективного использования площадей существующих сельхозугодий для повышения устойчивости кормовой базы. Для этого предлагаем предусмотреть финансирование на работы в ГБУ «Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения».

Повышение эффективности сельского хозяйства, мясной и перерабатывающей отрасли, самое главное, улучшение обеспечения мясопродуктами населения Западной Якутии. Для чего нужно модернизировать материально-техническую базу, в том числе: убойных пунктов, мясных цехов перерабатывающих организаций.

Для аккумуляции и хранения овощей, в том числе картофеля от товаропроизводителей улуса необходимо строительство овощехранилища на 500 тонн и складов готовой продукции.

Для улучшения качества молочных продуктов, необходимо строительство современных молочных цехов с оборудованием длительного хранения (автоклавами).

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни и сенокосные угодья предназначены для производства сельхозпродукции находятся в аренде у граждан, не имеющих КРС и лошадей. За неиспользование земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с их целевым назначением для изъятия земель установлен срок 3 года. Предлагаем внести изменения в законодательство по изъятью земель и установить срок на 2 года.