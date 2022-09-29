Глава Сунтарского улуса: Мы поддержим семьи мобилизованных в это непростое время

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев рассказал о мерах поддержки граждан, которые попадают под частичную мобилизацию, а также для их семей.

— Какие меры разработаны для поддержки мобилизованных граждан и членов их семей в Сунтарском улусе, и куда обращаться по этому вопросу?

— В целях поддержки семей военнослужащих, приступивших к несению военной службы в это непростое время, администрацией Сунтарского улуса установлены меры социальной поддержки — семья мобилизованного гражданина освобождается от уплаты за аренды земельного участка, от родительского взноса в детских садах, оплаты питания ребенка в образовательных учреждениях, проезда в общественном транспорте на территории Сунтарского улуса. Также им предоставляется единовременная выплата.

Сейчас мы прорабатываем вопрос шефства над семьями мобилизованных для оказания своевременной дополнительной помощи в рамках добровольческого движения «Спецназ добра».

По вопросам предоставления единовременной помощи обращаться по телефону 8(411)3522186

— Недавно в мессенджерах сообщалось, что администрация Сунтарского улуса помогли мобилизованным денежной суммой в 50 тысяч рублей, расскажите об этом подробно…

— Мы на всех уровнях частичной мобилизации максимально оперативно стараемся решить все возникающие вопросы. В том числе задачу обеспечения всеми необходимыми медикаментами и экипировкой мобилизованных граждан из Сунтарского улуса. На днях направили им по 50 000 рублей на банковские карты.

Сейчас мобилизованные жители Сунтарского улуса проходят боевую подготовку в Хабаровском крае и Улан-Удэ.

— Будут ли сохранены их рабочие места?

— Трудовые договоры с мобилизованными гражданами, которые направлены в зону проведения спецоперации, расторгать не будут, их действие приостановят. Это рекомендовано всем главам МО, СП и руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности.

— Что бы вы хотели пожелать мобилизованным резервистам?

— В это непростое время, когда нависла угроза над нашей страной, нашими семьями, мы должны быть сплоченными, сильными и смелыми. Со своей стороны я обещаю, что мы сделаем все, чтобы семьи призванных на службу ни в чем не нуждались. Мы будем оказывать им необходимую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья несут военную службу. Никто не останется без должного внимания.

Мы верим, что наши земляки достойно выполнят свой воинский долг и вернутся на родину с Победой живыми и здоровыми! Мы гордимся вами!