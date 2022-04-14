Глава Сунтарского улуса дал прием для журналистов-земляков

В среду вечером глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ дал в Якутске традиционный прием для журналистов-земляков. Обычно это бывает в январе, к профессиональному празднику, но из-за пандемии мероприятие перенесли на весну. На этот раз прием прошел в ресторане «Седьмое Небо».

Были подведены итоги журналистского конкурса на освещение жизнедеятельности родного Сунтарского улуса. По итогам 2021 года победителями объявлены Анивера АКИМОВА, газета «Саха Сирэ» («СахаМедиа»), Татьяна ЛОhУУРА, газета «Кыым» (Медиа-группа «Ситим») и Гея БУРТАХОВА, НВК САХА.

На встрече прозвучали идеи об издании энциклопедии выдающихся людей родом из Сунтарского улуса и организации ежегодного брендового мероприятия.

Организаторы мероприятия преподнесли журналистам подарки, оказалось, что все они произведены в Сунтарском улусе. Глава улуса Анатолий Васильевич лично объяснил, что и как надо использовать. Брусничный сироп изготовлен по особому рецепту. Рапа (вода покровная) из озера Мохсо5оллоох в Кемпендяе, уникальный природный продукт. Она исцеляет от многих болезней. Рапа сопровождается инструкцией к применению.

Кемпендяйская соль, теперь уже официально пищевая, прошедшая все необходимое лицензирование, продается теперь и в Якутске. Глава Сунтарского улуса похвалил директора Кемпендяйской солевой компании, отметил, что он работает качественно, ярко и креативно.

С особой гордостью Анатолий Васильевич представил производство «Сунтарцеолита». Приспособление для устранения неприятных запахов в холодильнике.

Средства для устранения неприятных запахов для обуви. Ну и хонгурин – толченый цеолит, который используют и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в экономике.

Вот такие необычные вещи производят в Сунтаре.

Кульминацией вечера стал национальный круговой танец осуохай, в котором сунтарцам равных нет.