Глава семьи Моякуновых прилетел в Якутию

Участник специальной военной операции Валерий Моякунов, чей сгоревший дом восстанавливает РИК ЯРО “Единая Россия”, встретился с Русланом Платоновым.

В минувшую среду участник специальной военной операции Валерий Моякунов вернулся в Якутск из зоны военных действий.В аэропорту его встретил руководитель регионального исполкома ЯРО “Единая Россия” Руслан Платонов.

Он рассказал Валерию о том, что земельный участок под строительство дома в микрорайоне Марха г.Якутска уже расчищен от остатков сгоревшего дома. На очереди — планировка земельного участка и выбор проекта дома.

Напомним, о беде семьи Моякуновых вся Якутия узнала 12 февраля 2023 года. В то время, когда глава семьи находился на передовой, ночью в Мархе сгорел его дом. Все имущество семьи было уничтожено пожаром. Супруга и двое детей едва спаслись от огня.

Руслан Платонов взял шефство над семьей мобилизованного. По поручению главы Якутии, секретаря ЯРО “Единая Россия” Айсена Николаева партия строит новый дом для Моякуновых.

Кроме того, пока отец служил в зоне специальной военной операции, ЯРО “Единая Россия” организовала сбор средств, была оказана помощь в восстановлении документов. Начались подготовительные работы для строительства нового дома, демонтаж газовой трубы и электросетей. На апрель запланирована отсыпка территории.