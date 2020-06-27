Глава РС (Я) обращается к якутянам

27 июня 2020 г.

Уважаемые сограждане, жители Якутии!

Друзья!

С 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию – Основной закон Российской Федерации. От Балтики до Тихого океана, от Крыма и до Арктики, жители всей нашей огромной страны выходят на общенародное голосование.

Далеко не все еще осознают, что это действительно исторический момент, важный для страны и для каждого из нас. Многие не понимают, чем вызвана необходимость поправок и что конкретно они изменят в нашей жизни. Есть и противники поправок, которые отрицают их смысл, путаются сами и путают людей.

Для меня обновление Основного закона важно, как для гражданина Российской Федерации, так и для главы самого крупного региона страны.

Все мы помним, в каких условиях принималась Конституция в 1993 году. Россия тогда переживала страшное для простых людей время. Страну раздирали политические страсти, во многом под иностранным влиянием, под влиянием западных сценаристов. Шел передел государственной собственности, национального богатства. И делалось это далеко не в пользу народа, который в то время в буквальном смысле голодал, выстаивал многочисленные и многочасовые очереди, чтобы отоварить талоны на продукты, на мыло или стиральный порошок. Тысячи предприятий закрывались. Люди, оставшись без работы, теряли всякую надежду на нормальную жизнь. Кто сейчас скажет, сколько судеб оказались сломанными, сколько россиян потеряли здоровье, а, в конечном счете, и жизнь?

Не так много времени прошло, чтобы мы забыли обо всем этом!

За прошедшие годы все поменялось кардинально. Изменился мир, совершенно другой стала наша страна. Россия сегодня по-настоящему независимая, сильная держава. И сейчас наше государство может гарантировать каждому своему гражданину достойную жизнь. Может закрепить такие гарантии в Конституции, взяв на себя обязательства самого высшего порядка. Именно в этом суть поправок, они продиктованы самой жизнью и ожиданиями десятков миллионов людей.

Впервые в Конституции будет гарантировано уважение и защита человека труда!

Забота о старшем поколении, об инвалидах, о малоимущих гражданах станет неукоснительным обязательством государства.

Семья – главный смысл жизни каждого из нас, будет защищена новыми положениями Конституции.

Всестороннее развитие наших детей, воспитание в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим провозглашается государственным приоритетом. Этого нет ни в одной стране мира!

Важно, что никакие экономические потрясения теперь не смогут влиять на уровень социальной поддержки людей.

Голосуя за поправки, мы говорим «да» конституционным гарантиям об ежегодной обязательной индексации пенсий, социальных пособий, о достойной заработной плате для каждого. Говорим «да» доступной и качественной медицине!

Мы голосуем за сохранение самобытной культуры и языков всех народов России. За новую экологическую культуру, за жесткий спрос за ущерб, нанесенный природе.

Мы отдаем свои голоса за суверенитет и территориальную целостность России, за сохранение героического наследия, за нашу память и уважение к подвигу народа в Великой Отечественной войне!

И теперь, друзья, каждый из нас должен прямо ответить на вопрос: я «за» или «против»? Ответить, совпадают ли эти поправки с моим личным пониманием своего будущего и будущего своих детей и внуков в нашей родной стране?

Для меня ключевое значение поправок заключается в защите интересов людей. Государство берет на себя ответственность за решение самой острой проблемы – преодоления бедности, в которой все еще живут многие в стране. Счастье и благосостояние каждого человека становится исключительной и непререкаемой ценностью. Как глава одного из крупнейших регионов, многонациональной республики, именно в этом я вижу суть перемен и всей ответственности власти.

Ситуация последних месяцев ясно доказала, что поправки в Конституцию – это не просто слова и намерения. Сегодня все ресурсы государства действительно брошены на спасение россиян от опаснейшей болезни, на защиту семей с детьми, на поддержку предпринимателей и людей, оставшихся без работы.

В своем недавнем обращении наш Президент Владимир Владимирович Путин снова заявил о беспрецедентных мерах государственной поддержки.

Продлеваются выплаты медикам, которые продолжают бороться с коронавирусом, сотрудникам социальных учреждений, которые в это трудное время заботятся о своих подопечных.

Каждый ребенок до 16 лет в июле снова получит по 10 тысяч рублей. Все меры поддержки безработных граждан и их семей также будут действовать дальше.

Забота о жизни, здоровье и благополучии людей всегда будет на первом месте. Об этом Владимир Владимирович Путин заявил с самого начала противостояния коронавирусу в стране.

И сейчас, преодолев вместе самые тяжелые дни пандемии, мы ясно понимаем, что именно бережное отношение к каждому человеку – это действительно главное для нашего Президента. Это его принцип не только как главы государства, но и как человека.

Хотел бы высказаться по вопросу, который упорно поднимают противники поправок, играя броским эпитетом «обнуление» президентских сроков.

Я не зря напомнил вам о 90-х годах. Чтобы не быть голословным, приведу только цифры. За годы президентства Владимира Путина бюджет России увеличился в 22 раза, внутренний валовый продукт страны вырос в 12 раз. Никто не верил, что Россия, занимая 36-е место в мире по ВВП, когда-нибудь поднимется выше. А мы не только поднялись, но и заняли свое место в шестерке ведущих стран по этому показателю. И если в 90-е весь достаток страны на самом деле зависел только от милости Международного валютного фонда, то сейчас с Россией считается весь мир.

У нас выросло уже целое поколение, для которого благополучная жизнь в успешной стране само собой разумеющееся — и это прекрасно. Даже люди старшего возраста, к счастью, подзабыли, что такое работать месяцами и не получать зарплату, не иметь возможности прокормить свою семью.

Но мы стали и забывать, сколько труда вложил Путин в страну за последние двадцать лет. Стали забывать, что за выходом России из глубочайшего кризиса стоит сильная воля сильного лидера, нашего Президента. Стоит его упорная работа в тяжелейших условиях противодействия внутри страны и за ее пределами.

Поэтому у Владимира Владимировича Путина должна быть возможность при желании участвовать в выборах Президента страны!

Уважаемые друзья! Сейчас снова наше общество осознанно пытаются расколоть. Поэтому так важно нам сплотиться, быть едиными и своим решением закрепить всё самое важное и ценное для нас в Основном законе – в Конституции России.

В республике всё готово для проведения общероссийского голосования. В городах и селах республики уже открыто более 800 участков. Голосовать можно на своих участках, а также по месту нахождения и на дому. Такой порядок сделан для того, чтобы исключить скопление людей, обеспечить полную безопасность при голосовании.

Уверен, жители республики воспользуются своим гражданским правом. Мы, якутяне, всегда были и остаемся активными, политически грамотными гражданами. Нас всегда искренне заботит судьба нашей родины.

Я обращаюсь к людям старшего поколения. Вы прошли со страной самые сложные времена, своим трудом создали новую Россию. И я уверен, вы покажете пример гражданской ответственности, отдадите свой голос за надежную защиту каждого человека.

Обращаюсь к нашим молодым ребятам. Вы голосуете за поправки в Конституцию, и тем самым берете ответственность за свою страну. Будьте уверенными в своей востребованности, убежденными в том, что именно в ваших руках сейчас будущее России!

Дорогие друзья!

Наша Якутия уже четыре столетия является неотъемлемой частью великой России. Мы живем и трудимся в самых суровых природно–климатических условиях на планете. И мы умеем отличать истинные ценности от фальши и ненужной шелухи, настоящее — от хайпа и популизма.

24 июня мы все с огромным волнением смотрели парад Победы на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нет ничего выше гордости за свою страну. Гордости за свой народ, ценой огромных жертв победивший нацизм, определивший будущее нашей планеты на десятилетия вперёд. Я уверен, это чувство объединило нас еще крепче!

И в этот ответственный момент для нашей любимой страны мы должны показать пример консолидации. Должны сами решить, по каким ориентирам будем жить дальше.

Мы не позволим никому решать за себя! Скажем своё слово за благополучие всех россиян, граждан великой страны, за процветание нашей родной России!

Я свой выбор уже сделал. И еще раз подтверждаю, что все мои действия, вся моя работа на посту главы Якутии будет и дальше подчинена интересам сограждан, посвящена защите прав и свобод всех якутян, в соответствии с Конституцией нашей страны.