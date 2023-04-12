Общество
Глава Рослесхоза: Шашлыки — это очень хорошо, выходить на природу, в лес — тоже замечательно…
Глава Рослесхоза: вход в леса на майские праздники закрывать не планируется.
Доступ в лес на майские праздники будет свободным, возможны только локальные ограничения, так что выходы на шашлыки, пикники и прогулки можно планировать, заверил журналистов глава Рослесхоза Иван Советников во время Всероссийского отраслевого совещания.
«Шашлыки — это очень хорошо, выходить на природу, в лес — тоже замечательно, — сказал он. — Но только при неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. Разводить костры и устанавливать мангалы можно только в специально оборудованных местах, не бросать окурки, не оставлять за собой мусор».
По предварительному прогнозу погоды, который есть в распоряжении Рослесхоза, опасения вызывает ситуация только в отдельных регионах. Введение тотального режима ЧС с запретом на посещение лесов в этом году на майские праздники не предполагается, добавил Советников. Но при этом возможны локальные ограничения.
«Точная информация появится только накануне майских праздников», — добавил глава Рослесхоза.
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