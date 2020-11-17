Глава района в Якутии запретил вывозить скот

В Амгинском районе по протесту прокурора отменено распоряжение главы улуса о запрете вывоза крупного рогатого скота и лошадей за пределы района.

Прокуратура Амгинского района провела проверку соответствия федеральному законодательству распоряжения главы МР «Амгинский улус (район)» №1037 «О запрете вывоза крупного рогатого скота и лошадей за пределы Амгинского улуса».

Установлено, что данным распоряжением на глав муниципальных образований, на председателей и глав хозяйств наложен запрет вывоза и перемещения сельскохозяйственных животных за пределы улуса.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Таким образом, установление запрета вывоза и перемещения сельскохозяйственных животных за пределы улуса противоречит требованиям действующего законодательства и нарушает права собственников.

Прокуратура принесла на незаконный муниципальный акт протест, по результатам рассмотрения которого распоряжение отменено, вывоз и завоз крупного рогатого скота и лошадей в Амгинском районе проводится без ограничений.