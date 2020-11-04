Глава района в Якутии отрицает вспышку коронавируса в школе

Вспышки коронавируса в Булгунняхтахской СОШ Хангаласского района республики нет, сообщил телеканалу «Якутия 24» глава района Олег Иринеев.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о возможной вспышке коронавируса в образовательном учреждении из-за смерти учителя географии от инфекции.

«Вспышки заболевания как таковой нет. Оперативным штабом Хангаласского района принято решение о переводе школы на дистанционное обучение со следующей недели», — сказал Олег Иринеев.

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев сообщил, что сотрудник школы ушел на больничный 19 октября с диагнозом бронхит. Он отметил, что учащиеся Булгунняхтахской СОШ находятся на каникулах с 26 октября по 9 ноября и заболевших среди них нет. После окончания каникул школьники будут две недели учиться дистанционно.

«Точная причина смерти учителя еще не установлена. Учащиеся находятся на каникулах, на сегодняшний день заболевших среди них нет. В целом, по Хангаласскому району мы принимаем решение об организации дистанционной формы обучения в тех населенных пунктах, где сложилась не очень хорошая эпидситуация. Пока переведем детей на дистанционное обучение на две недели», — сообщил глава ведомства.

По его словам, информация о двух других заболевших коронавирусом учителей соответствует действительности. Однако, скорее всего, заболевшие учителя заразились не от рабочих контактов, а от других. Сейчас это выясняется.

Михаил Сивцев пояснил, что в 14 районах республики и в Якутске каникулы начались с 26 октября, в 21 районе каникулы проходят с 2 ноября. Поэтому сейчас большинство районов находятся на каникулах, а по школам, которые скоро возобновят на работу, примут решение о выборе формы обучения.