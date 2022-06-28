28.06.2022
01:20
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Политика

Глава района сообщил детям, будет ли он баллотироваться на новый срок

Глава Ленского района Якутии Жумарт АБИЛЬМАНОВ встретился с отдыхающими детского лагеря «Алмаз», сообщает ЯСИА.

Дети поинтересовались – будет ли он баллотироваться на второй срок. Жумарт Абильманов не стал скрывать и сообщил, что планирует выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы Ленского района. После этого заявления в зале раздались бурные аплодисменты, сообщает ЯСИА.

Фото: ЯСИА.
Источник: По материалам ЯСИА.

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