28.06.2022
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Политика
Глава района сообщил детям, будет ли он баллотироваться на новый срок
Глава Ленского района Якутии Жумарт АБИЛЬМАНОВ встретился с отдыхающими детского лагеря «Алмаз», сообщает ЯСИА.
Дети поинтересовались – будет ли он баллотироваться на второй срок. Жумарт Абильманов не стал скрывать и сообщил, что планирует выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы Ленского района. После этого заявления в зале раздались бурные аплодисменты, сообщает ЯСИА.
Фото: ЯСИА.
Источник: По материалам ЯСИА.
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