Глава правительства Якутии посетил производственные и социальные объекты ЯТЭК

Андрей Тарасенко оценил перспективы развития месторождений и основные направления стратегии ПАО «ЯТЭК». В рамках визита глава правительства провел рабочее совещание с менеджментом компании, посетил производственную площадку, место строительства скважины №64 на левом берегу реки Вилюй, а также социальные объекты поселка, построенные ПАО «ЯТЭК».

Менеджмент ЯТЭК представил главе правительства новые автоматизированные операторские, установку дегазации и станцию биологической очистки воды, а также рассказал о стратегии цифровизации компании. Кроме того, Андрей Тарасенко посетил площадку строительства 3-й нитки установки комплексной подготовки газа (УКПГ), которая позволит кратно увеличить объемы для дальнейшей транспортировки по магистральному газопроводу.

В ходе посещения площадки скважины №64, строительство которой началось в июле 2021 года и завершилось в конце года на отметке 3100 метров, специалисты рассказали о перспективах применения новейших технологических решений в области добычи УВС. Скважина, стоимостью около 800 млн руб., ставится на испытания, которые определят ее добычной потенциал. Результаты испытаний также станут основанием для пересчета запасов Средневилюйского месторождения. После проведения испытаний скважина №64 будет введена в эксплуатацию как добывающая.

Завершился визит осмотром социальных объектов, возведенных и модернизированных ПАО «ЯТЭК»: жилого комплекса «Красная горка», Кысыл-Сырской средней школы, а также смотровой площадки на берегу Вилюя.

«Якутия – самый богатый газом регион Дальнего Востока. Вполне естественно, что энергетическая безопасность республики и монетизация этих запасов – важнейшие направления работы правительства. Именно этим аспектам был посвящен визит главы правительства. Андрей Владимирович убедился в полной безопасности и надежности объектов ПАО «ЯТЭК», в реальности наших стратегических планов, а также оценил производственные силы компании», – прокомментировал генеральный директор компании Андрей Коробов.