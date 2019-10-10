10.10.2019
18:25
110
Якутия
Глава Пеледуя вступил в должность
Депутаты Ил Тумэна — лидер коммунистов Якутии Виктор ГУБАРЕВ и первый секретарь Ленского райкома КПРФ Сергей НИКОНОВ приняли участие в инаугурации главы поселка Пеледуй Ленского района Александра КИРСАНОВА. Напомним, Александр Кирсанов, вступивший в ряды КПРФ накануне муниципальных выборов, всего двумя голосами опередил своего соперника-единоросса.
Новый глава, ранее два срока плодотворно работавший депутатом поселка Пеледуй, приступив к обязанностям, в числе первоочередных поставил вопрос о ремонте дороги Пеледуй — Витим, из-за плачевного состояния которой страдают многие жители района. Виктор Губарев обещал активно включиться в решение данной животрепещущей проблемы.
Источник: Алексей САМОРЦЕВ, заведующий организационным отделом Якутского горкома КПРФ.
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