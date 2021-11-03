Глава Олекминска получил представление от прокуратуры

В результате вмешательства прокуратуры перед работниками Службы

городского заказчика Олекминского района погашена задолженность по заработной плате

По поручению прокуратуры республики прокуратура Олекминского

района, в том числе по размещенным на информационных ресурсах данным,

провела проверку соблюдения трудовых прав работников муниципального

унитарного предприятия «Служба городского заказчика».



Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса

Российской Федерации предприятие имеет задолженность по оплате труда

перед 49 работниками в общей сумме более 1,5 млн рублей.



В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура приняла

комплекс мер реагирования, в том числе внесла представления руководителю

предприятия, а также учредителю в лице главы города Олекминск.

Кроме того в отношении директора Службы городского заказчика возбуждено дело

об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП

РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). В результате вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, их права

восстановлены.

