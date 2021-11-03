Глава Олекминска получил представление от прокуратуры
В результате вмешательства прокуратуры перед работниками Службы
городского заказчика Олекминского района погашена задолженность по заработной плате
По поручению прокуратуры республики прокуратура Олекминского
района, в том числе по размещенным на информационных ресурсах данным,
провела проверку соблюдения трудовых прав работников муниципального
унитарного предприятия «Служба городского заказчика».
Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса
Российской Федерации предприятие имеет задолженность по оплате труда
перед 49 работниками в общей сумме более 1,5 млн рублей.
В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура приняла
комплекс мер реагирования, в том числе внесла представления руководителю
предприятия, а также учредителю в лице главы города Олекминск.
Кроме того в отношении директора Службы городского заказчика возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП
РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). В результате вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, их права
восстановлены.
+7 (999) 174-67-82