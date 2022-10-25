25.10.2022
22:20
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Якутия

Глава Нюрбинского улуса на передовой встретился с земляками

Глава Нюрбинского улуса Алексей Михайлович Иннокентьев работает в Донецкой Народной Республике. На передовой встретился с нашими воинами. Передал им посылки, сообщает тгк Балабкина Бриф

Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif

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