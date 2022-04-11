11.04.2022
09:51
27
Без рубрики
Глава Нижнеколымского района привлечен к ответственности
Прокуратура Нижнеколымского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.
Установлено, что в нарушение требований закона перед работниками администрации Нижнеколымского района имеется задолженность по оплате труда на общую сумму более 800 тыс. рублей.
В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла в адрес главы района Валерия СЕНТЯКОВА представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или не полная выплата в установленный срок заработной платы).
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по оплате труда погашена, должностное лицо привлечено к административной ответственности.
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