Глава Нижнеколымского района привлечен к ответственности

Прокуратура Нижнеколымского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение требований закона перед работниками администрации Нижнеколымского района имеется задолженность по оплате труда на общую сумму более 800 тыс. рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла в адрес главы района Валерия СЕНТЯКОВА представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или не полная выплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по оплате труда погашена, должностное лицо привлечено к административной ответственности.