Глава Нижнего Куранаха выразил благодарность «ЖДЯ» за поддержку

Как сообщается на официальном аккаунте Инстаграм Администрации МО «Посёлок Нижний Куранах», 11 июня 2021 г. на собрании жителей в с.Якокит, в котором принял участие глава МО «Поселок Нижний Куранах» А.С. Усенко, староста с.Якокит В.И. Гаук был поднят вопрос, который не был решен на протяжении нескольких лет – вопрос тепловодоснабжения.

На сегодняшний день администрацией МО «Поселок Нижний Куранах», ресурсоснабжающей организацией ООО «Ассоциация строителей АЯМ», в лице исполнительного директора Е.А. Фролова, при поддержке АО «АК»ЖДЯ» в лице генерального директора В.В. Шимохина проблема жителей с.Якокит решена.

Жителям с.Якокит, проживающим по адресам: ул. Советская, д. 4, ул. Советская, д. 11, ул. Совхозная, д. 1 провели тепловодоснабжение в жилые дома. По ул.Новая выполнен монтаж инженерных сетей тепловодоснабжения.