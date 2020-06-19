Глава Нерюнгринского района: Я в больнице, сдал тест на COVID

Глава Нерюнгринсокго района Виктор СТАНИЛОВСКИЙ опубликовал к своем фейсбуке Обращение к жителям:

— На протяжении нескольких последних недель я постоянно обращался к жителям Нерюнгринского района через средства массовой информации и соцсети с предостережением, просил во время пандемии серьезно относиться к своему здоровью, строго выполнять все требования Роспотребнадзора, носить маску в общественных местах, не выходить без особой нужды из дома и т.д., потому что болезнь никого не щадит. Даже, когда стараешься соблюдать все меры предосторожности, этого может оказаться недостаточно.

Сегодня я нахожусь в стационаре, где прохожу лечение от вирусной пневмонии. Мои анализы направлены в Якутск для подтверждения или отрицания наличия вируса COVID.

Поверьте мне, как человеку, который перешел из разряда тех, кто боролся с вирусом, в разряд тех, кто стал пациентом: заболеть может каждый. Поэтому нужно очень внимательно относиться к состоянию своего организма и при первых признаках ОРВИ вызывать врача.

Оставайтесь дома, старайтесь ограничить контакты полностью, отложите свои встречи с друзьями и родителями, бабушками и дедушками.

Пусть сегодня вас не расстраивают введённые ограничения. Все эти временные изменения в привычном ритме жизни можно пережить. Не расхолаживайтесь только потому, что введены некоторые послабления. Не обманывайте себя: вирус никуда не ушел, и мы должны быть всегда на стороже. Главное сейчас — это здоровье, поверьте мне, человеку, который болеет.

Рассказывая откровенно о своем диагнозе, я ни в коем случае не хочу посеять среди нерюнгринцев панику. Наша медицина находится во всеоружии, учреждения здравоохранения имеют все необходимое, чтобы оперативно ставить диагноз и лечить нас от коронавиурса и пневмонии.

Жизнь продолжается и вопрос времени, но мы победим эту болезнь. Все плохое закончится. Надо думать о завтрашнем дне. А завтрашнее благополучие нашего района, республики, страны, напрямую связано с приятием поправок в Конституцию.

Уважаемые земляки! Я прошу вас серьезно относиться к предстоящему голосованию, прийти на свои участки и осознанно, всесторонне взвешенно и продуманно поддержать предлагаемые поправки. Уверяю вас, что органы власти и ТИК позаботились о том, чтобы все прошло максимально безопасно. Я верю, что все вместе мы сделаем правильный выбор. Будем позитивны и будем с надеждой смотреть в будущее!