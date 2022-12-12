Глава назначил замминистра строительства

Заместителем министра строительства Якутии назначен Виталий Акопов.

Он ранее работал главным инженером Центра по обеспечению деятельности Казначейства России

Указом главы Якутии Айсена Николаева заместителем министра строительства республики назначен Виталий Акопов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Виталий Акопов имеет высшее образование. В 1983 году окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище им. Генерала Армии Антонова А. И., в 1993 году – Военно-инженерную ордена Ленина Краснознамённую академию В. В. Куйбышева.

Трудовую деятельность начал с должности офицера 99-го Редакционно-издательского отдела Министерства обороны СССР. Работал офицером 439-й Центральной экспериментальной военно-топографической фабрики, преподавателем кафедры военной подготовки Военного Университета.

В марте 2004 года Виталий Акопов назначен директором по строительству компании «Фабер» в Москве, в 2007 году – директором предприятия «Еврострой». С 2008 по 2019 год работал генеральным директором «ИнжСтройЭксперт».

С 2019 по 2022 год Виталий Акопов занимал должность главного инженера «Союзпромниипроект», был советником «Ростех» АО «Технодинамика» и главным инженером Центра по обеспечению деятельности Казначейства России.