29.12.2022
20:41
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Судебная хроника

Глава наслега наказан за игнорирование обращений жителей

Прокуратура Хангаласского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в администрацию Октемского наслега поступило 5 обращений граждан по вопросам оказания материальной помощи, а также принятия мер к безнадзорным животным.

Вместе с тем обращения заявителей в установленный законом срок не рассмотрены, письменные ответы по существу поставленных вопросов им не направлены.

Прокуратура внесла главе наслега представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения административного материала виновному лицу назначен штраф в размере 5 тыс. рублей, нарушения закона устранены путем направления ответов заявителям, к дисциплинарной ответственности привлечено 3 должностных лица. 

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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