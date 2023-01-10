10.01.2023
21:10
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Политика

Глава Намского улуса получил добро на новый срок?

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev, что провел рабочую встречу с главой Намского улуса Юрием Иннокентьевичем Слепцовым. Рассмотрели ряд вопросов, среди которых реконструкция участка автомобильной дороги «Нам» от границы с городом Якутском до спуска в долину Эҥсиэли. Дал поручение правительству республики начать ремонт дороги не в 2025-26 гг., как планировалось, а уже в этом году.

Как предположил тгк V ЯКУТИИ.РУ, глава Намского улуса Юрий Слепцов мог получил «добро» от Ил Дархана на новый срок, раз в начале выборного года вдруг попал на аудиенцию.

Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: Телеграм

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