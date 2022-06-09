Глава Намского улуса о последствиях паводка

Уровни воды в населенных пунктах Намского района сегодня снизились на 10 и более сантиметров. От воды освобождаются дороги. На местах будут работать комиссии по подсчету ущерба.

Запланирована работа по уборке территорий, будут привлекаться строительные отряды по линии министерства молодежи и социальным коммуникациям.

Утром 9 июня уровень воды в селе Арбын снизился до критической отметки, которая составляет 897 см. Сейчас он достиг 887 см. Тем семьям, у которых были затоплены картофельные поля, район окажет помощь. Будет составлен акт по тем двум домам, где вода была под полом. Акты будут составлены и по местным дорогам для дальнейшего их восстановления. тгк @YakutiaOpershtab