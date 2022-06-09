09.06.2022
19:08
81
Якутия
Глава Намского улуса о последствиях паводка
Уровни воды в населенных пунктах Намского района сегодня снизились на 10 и более сантиметров. От воды освобождаются дороги. На местах будут работать комиссии по подсчету ущерба.
Запланирована работа по уборке территорий, будут привлекаться строительные отряды по линии министерства молодежи и социальным коммуникациям.
Утром 9 июня уровень воды в селе Арбын снизился до критической отметки, которая составляет 897 см. Сейчас он достиг 887 см. Тем семьям, у которых были затоплены картофельные поля, район окажет помощь. Будет составлен акт по тем двум домам, где вода была под полом. Акты будут составлены и по местным дорогам для дальнейшего их восстановления. тгк @YakutiaOpershtab
Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab
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