Глава муниципалитета в Якутии требует найти виновных в смерти жены

Халатность врачей привела к тому, что жительница Чурапчинского района Якутии умерла от пневмонии. Об этом телеканалу «Якутия 24» заявил Николай Сыромятников, глава Арылахского наслега, муж погибшей.

Он заявил, что в понедельник, 11 февраля его жена обратилась за медицинской помощью в врачебную амбулаторию села Арылах с признаками ОРВИ и температурой 39 градусов. Врачи выписали таблетки и отправили домой. На следующий день родные вызвали фельдшера из-за повышения температуры. Лечение прописанными лекарствами продолжалось до пятницы.

«Она говорила нам, что болит горло, кружится голова, трудно дышится, лихорадит. В пятницу утром температура поднялась до 40 градусов. Фельдшер решила направить в районный центр на рентген. Наняли частный автомобиль и направили в районную больницу. В период нахождения в селе Арылах участковым врачом не осматривалась. Скорая помощь практически к нам не приезжает, люди при получении направления добираются до районного центра самостоятельно. Это 70 километров в любом состоянии», — делится вдовец.

В ЦРБ больной поставили диагноз — двухсторонняя пневмония и госпитализировали в общую палату терапии. На следующий день женщине стало хуже.

«Я ей сказал обратиться к дежурному врачу, чтобы осмотрели. Она ответила, что ей сказали — лечение назначено, в понедельник осмотрят. Я не смог дозвониться до дежурного врача в отделении, поэтому попросил знакомого врача, главного кардиолога, узнать, что происходит. Через некоторое время знакомая сообщила, что жену перевели в отделение реанимации. Римма позвонила, сказала, что в реанимации наконец начали лечить, что ей полегчало», — рассказывает мужчина.

Со слов Николая Сыромятникова, 17 февраля ближе к концу рабочего дня ему позвонили из больницы и попросили найти внутривенную инъекцию «Левофлоксацин»: «Я очень удивился отсутствию необходимых антибиотиков в отделении реанимации. Лекарства мы привезли ночью прямо в отделение».

«18 февраля после обеда жену подключили к аппарату искусственного дыхания ИВЛ. Как нам сказали, по рекомендации врачей Республиканской больницы для лечебных целей. Нам с дочерью не разрешили встречу, сказали, что она находится в медикоматозном сне. Чтобы не травмировать дочь, я не стал настаивать, так как она не хотела оставаться одна в коридоре отделения с незнакомыми людьми», — отмечает Сыромятников.

19 февраля состояние больной ухудшилось. Ее отправили санрейсом в Якутск. 22 февраля больную перевели в хирургическое отделение интенсивной терапии Республиканской больницы №2. В тот же день женщина скончалась после двух остановок сердца.

Муж погибшей сообщает, что родственники обратились в правоохранительные органы из-за того, что обнаружили многочисленные нарушения в лечении.

«После поступления в реанимацию врачи не смогли обеспечить необходимое лечение, определить точный диагноз. При перемещении допущены грубые нарушения транспортировки, ведь она почти неделю была подключена к аппарату ИВЛ. А сам аппарат, обеспечивавший жизнедеятельность моей жены был неисправен. Врачи реаниматологии из числа мужчин почти сутки осуществляли ручную вентиляцию легких. Данное обстоятельство мы установили чисто случайно», — делится вдовец.

В прокуратуре Чурапчинского района телеканалу «Якутия 24» сообщили, что по факту действительно проводится проверка.

«В ходе проверки нами получено объяснение со всех медицинских работников, которые участвовали в лечении. Собрана вся медицинская документация. Назначена сложная комплексная экспертиза с целью оценки действий врачей. Таким образом, в настоящее время проверка не завершена и решение по материалу не принято», — сообщил прокурор Чурапчинского района Иван Ядреев.

Тем временем Николай Сыромятников сообщает, что в четверг должен состоятся диалог между врачами и населением села, возмущенным смертью землячки.

«Главный врач и его заместители наотрез отказываются участвовать в данном мероприятии. Поразил ответ. Спрашивает, — Где умерла ваша жена? Я говорю — в Якутске. Вот, говорит, езжайте там и спрашивайте», — сообщает мужчина.

Тем временем на имя министра здравоохранения было написано письмо с просьбой отреагировать на произошедшее. В минздраве подтвердили, что знакомы с ситуацией.

«Министерством инициирована внутренняя проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — отметили в ведомстве.